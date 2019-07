Slovan sa po konci v KHL prihlásil do Tipsport Ligy 2019/2020, no na návrat do nej musí splniť viacero podmienok, medzi nimi najmä vyrovnať svoje dlhy voči bývalým hráčom či realizačnému tímu.

