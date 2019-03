Toto veľmi obľúbené ľudové auto môžete mať s pohonom oboch náprav už od 18 500 €. Je to jedno z najdostupnejších áut s pohonom oboch náprav na trhu. Zároveň nie je žiadna fajnovka, Vitara je vhodná aj do stredne náročného terénu. Je to praktické pre rodinu. Vhodné nie len počas pracovného týždňa, ale aj cez víkendy a pre dovolenky. Preto sme po sérii prémioviek a drahých autách testovali toto cenovo dostupné auto. Veľmi nás zaujímalo, ako si meno tradične spájané s pohonom oboch náprav poradí s našimi nástrahami. A tak sme urobili Suzuki Vitara 4×4 test.

