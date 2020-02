Superhrdinovia: Ak máte vieru, dokážete pohnúť aj Everestom, hovorí Ján Riapoš. SPV oslavuje 25. výročie

Je zrejme najznámejším slovenským paralympionikom a možno aj preto, že je svetovým unikátom. Ján Riapoš je totiž jediný predseda paralympijského výboru na celom svete, ktorý sa zároveň aktívne zúčastňuje paralympijských hier aj ako športovec. V Tokiu 2020 by to mala byť už jeho rekordná siedma paralympiáda. So štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou je najúspešnejším slovenským účastníkom letných paralympiád v histórii Slovenska.

