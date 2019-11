Subaru a Toyota vraj plánujú spoluprácu na novej generácii WRX

To, že Subaru a Toyota vychádzajú spolu dobre asi nie je žiadnou novinkou. Toyota dokonca vlastní už približne 20 % značky Subaru. Okrem toho už spolupracujú na vývoji druhej generácie GT86/BRZ, pričom najnovšie správy naznačujú, že by to zďaleka nemuselo byť všetko. Podľa správ z Japonska sa stále častejšie hovorí o spolupráci pri vývoji novej generácie WRX. Znamenalo by to že milovaná Impreza WRX by sa mohla vrátiť, aj keď už bez písmen STI.





