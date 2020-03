Štúdia, že Apple CarPlay je horší ako alkohol za volantom, je zlá

Dotykové obrazovky, pokročilejší infotainment, menej tlačidiel. To je v súčastnosti trend, ktorým sa uberá hádam každá značka na trhu. Pri honbe za bezpečnosťou je to však paradox, keďže práve dotykové obrazovky zvyšujú riziku straty pozornosti. Priniesli sme vám štúdiu organizácie iAM Road Smart, ktorá ukázala veľmi znepokojivé výsledky. Používanie Apple CarPlay a Android Auto je údajne horšie, ako alkohol za volantom. S týmto názorom sme sa úplne nestotožnili a pozreli sme sa na to hlbšie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/studia-ze-apple-carplay-je-horsi-ako-alkohol-za-volantom-je-zla/17404