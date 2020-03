Práce na stavbe nového štadióna klubu hokejovej NHL New York Islanders v Belmont Parku prerušili pre pandémiu koronavírusu. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo nariadil pozastaviť všetky projekty, ktoré nie sú aktuálne nevyhnutné. Oblasť New Yorku je koronavírusom najviac zasiahnutou oblasťou v USA.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441385/stavebne-prace-na-novej-arene-ny-islanders-pre-koronavirus-prerusili