Bolo to presne pred 13 rokmi. Deň, na ktorý by v Toronte najradšej zabudli. Skvelé výkony Tuukku Raska im to však stále neumožňujú. Fína získal Boston v roku 2006 – a to za neuveriteľne dobrú cenu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/402554/stastny-a-vesely-den-tuukku-raska-legendarna-vymena-zmenila-osudy-dvoch-klubov/