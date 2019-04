Exekúcie staršie ako päť rokov by mali byť zastavené, neznamená to však, že všetky dlžoby budú aj odpustené. Navrhuje to zákon ministra spravodlivosti Gábora Gála.

