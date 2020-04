Hoci jeho produktivita už nie je ako kedysi, Iľja Kovaľčuk zanechal v NHL veľkú stopu. A to nielen v podobe bodov. Dôverne známy je jeho príbeh okolo zmluvy s New Jersey a následný odchod do KHL, ktorí mnohí brali ako ranu pod pás tímu, ktorý mu zabezpečil stomiliónový kontrakt.

