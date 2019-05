Bolo to trápenie, no napokon s dobrým koncom. Celta Vigo, v drese ktorej nastupoval v španielskej La Lige slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, sa pohrávala so svojím osudom, ale tím z Galície sa napokon zachránil. Rodák z Trenčína je momentálne doma a s denníkom Šport prebral to, čo sa stalo a tiež to, čo ho čaká.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/399617/stano-lobotka-zlepsujete-sa-len-vtedy-ked-sa-porovnavate-s-najlepsimi/