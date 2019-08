Šprintéri zavŕšili sezónu v Trenčíne

Každý, kto pozná preteky Power fest, vedel, že aj tohoročné finále bude nabúchané. Šprintéri zavŕšili sezónu na vynikajúcej betónovej dráhe v poslednom kole seriálu. Honba o tituly majstrov jednotlivých triedach boli atribútmi motoristického ohňostroja, ale že to budú až také bomby, asi čakal málokto. Do pretekov na 402 m zaradených do slovenského aj českého šampionátu sa zapísalo 133 pretekárov z piatich krajín a kto doteraz disciplínu drag racing na vlastnej koži nezažil, určite sa presvedčil o fakte, že veru ide o najextrémnejšiu koncentráciu konských síl.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/sprinteri-zavrsili-sezonu-v-trencine/16482