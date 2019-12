Tento súboj na letisku nebude len taký nezáživný, ako by sa mohlo podľa náhľadu zdať. Focus RS by totiž mal podľa všetkých zdrojov hrať druhé husle. Avšak zdanie klame. Šprint Focus RS a Mercedes AMG E63 a G63 totiž odhalí „trocha“ poladený Focus RS. A to slovo trocha je naschvál v úvodzovkách. Tak teda čo to proti Mercedesom stojí?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/sprint-focus-rs-a-mercedes-amg/16874