Po nútenom zavedení filtrov pevných častíc aj pre zážihové motory s priamym vstrekovaním mnoho ľudí hovorilo o zhoršení dynamiky. Ale ako to najlepšie vyskúšať v praxi? No jednoznačne skúsiť dynamiku auta, ktoré má benzínový filter pevných častíc a proti nemu to isté auto bez neho. Ako to nakoniec dopadlo?



