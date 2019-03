Športové poukazy pre deti (ročníky 1.-4. alebo 1.-9. základnej školy) by mali byť de facto dvojaké. Jedny by mal zatiahnuť štát, lebo to sľúbil v zákone o športe (hoci s výhradou, že až keď bude mať na to financie), na druhých by sa mali podieľať zamestnávatelia spolu s rodičmi.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/389394/spor-t-y-roberta-kotiana-pravidla/