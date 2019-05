Spor(t)y Róberta Kotiana: Doma a vonku

Slovensko sa síce oddnes stáva skutočnou hokejovou republikou (kverulant by si možno aj vsadil na to, koľko dní to tentoraz vydrží), v uplynulých dňoch ale športových fanúšikov, tých futbalových zvlášť, mimoriadne zaujalo niekoľko výnimočných udalostí – udiali sa v trojuholníku, ktorého vrcholmi boli Anfield Road a štadióny pod Zoborom a pod Dubňom. A to sme ani netušili, aký zážitok nám poskytne druhé semifinále LM.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/396502/spor-t-y-roberta-kotiana-doma-a-vonku/