No sú to veru pre slovenský hokej jóbovky. Liga sa vraj nedohrá, majster teda jasný nebude. V takej Bystrici a asi aj na Slovane sú z toho nasrdení, lebo si brúsili zuby na titul. Zo dva ďalšie kluby budú akože nešťastné tiež a budú vykladať, že konečne chceli prekvapiť, ale to im nikto nebude veriť.

