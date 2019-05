Športový Peugeot 508 hybrid s 360 k už budúci rok?

Peugeot skutočne rýchly sedan dlho nemal. Prvý a na dlho posledný sériový vzišiel z linky pred takmer 25 rokmi – Peugeot 405 T16. Neskôr, s príchodom modelu 607 opäť veľmi ľahko koketovali s myšlienkou rýchleho sedanu. Predstavili však len prototyp – Peugeot 607 Pescarollo. Doba však pokročila, pred časom predstavili švihácky Peugeot 508 II. generácie a bolo by asi hriechom neosadiť tak pekné a športovo pôsobiace auto riadnym stádom koní. No dnes sa to už nerobí len s veľkým motorom, alebo veľkým turbom. Dnes to musí byť aj zelené.



