Vedenie hokejového Slovana prekvapilo, v poslednej chvíli vyplatilo mestu Bratislava dlh za zimný štadión vo výške 1,196 milióna eur. Ak by to neurobilo do konca júna, musel by sa klub z arény Ondreja Nepelu vysťahovať. Finančné problémy v klube však ostávajú, dlhy voči hráčom sú na úrovni šiestich miliónov eur.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/403194/splatenie-dlhu-za-stadion-je-dobry-signal-ale-buducnost-slovana-je-stale-otazna/