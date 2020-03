Bez ohľadu na aktuálne postavenie mužstiev v tabuľke je derby pražských S najväčším futbalovým zápasom u našich západných susedov. Platilo to odjakživa, a platí to i dnes. Nebude to inak ani túto nedeľu, keď pred vypredaným hľadiskom privíta Slavia v 24. kole najvyššej českej futbalovej súťaže Spartu. Bude mať poradové číslo 295.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/438360/sparta-rozbila-ostravu-zaberie-aj-u-lidra-v-edene