Šok, výroba áut v Nemecku klesla na úroveň roku 1996. Bieda začína

Nemecký automobilový priemysel má veľký problém, výroba áut v Nemecku klesla na katastrofálne nízku úroveň. Počtom vyrobených áut sa dokonca vrátila späť do roku 1996. Vyplynulo to z výsledkov a analýz roka 2019. Politici volajú na poplach, nepremyslený tlak na ekológiu si totiž začína vyberať reálnu daň v podobe klesajúcich predajov, drahej výroby a hromadného prepúšťania. Ešte tento mesiac na to doplatí 113 500 ľudí.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/sok-vyroba-aut-v-nemecku-klesla-na-uroven-roku-1996-bieda-zacina/17089