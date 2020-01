Motoršport na Slovensku to má stále ťažké. A zdá sa, že k lepšiemu to vôbec nesmeruje. Pozornosť veľkých médií sa takmer výhradne venuje Formule 1 a iné formy motoršportu sú v úzadí. Všetci mladí jazdci snívajú o veľkom motoršporte, no niekde musia začať. Ako prvý kontakt s dospelým motoršportom na serióznych autách dlho slúžil Slovenský okruhový pohár. Jeho strastiplná púť však, žiaľ, došla na koniec.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/slovensky-okruhovy-pohar-po-7-rokoch-konci/17022