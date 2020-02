Slovensko by sa do konca roka mohlo dočkať svojho prvého zástupcu v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení UFC. Naznačil to uzbecký bojovník Machmud Muradov, podľa ktorého má do Ultimate Fighting Championship namierené Ľudovít Klein.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/433550/slovensky-bojovnik-sa-uz-tento-rok-moze-dostat-do-ufc-tvrdi-machmud-muradov