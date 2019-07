Marián Vajda je od nedele so šestnástimi grandslamovými titulmi najúspešnejší tenisový tréner v open ére. Rodák z Považskej Bystrice sa o tento úspech zatiaľ delí s doterajším rekordérom Tonim Nadalom, no už na US Open sa to môže zmeniť.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/404964/slovensko-ma-najuspesnejsieho-trenera-modernej-tenisovej-historie/