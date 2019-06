Náš titulok nie je celkom korektný, keďže naši basketbalisti sa na tohtoročných majstrovstvách sveta v Číne nepredstavia. Ak by sme však doň pridali dve slovíčka a znelo by „Slovensko bude mať zastúpenie na MS basketbalistov“, už by to presne vystihlo realitu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/402629/zdenko-tomasovic-ms-v-basketbale-rozhodca-slovensko-bude-na-ms-basketbalistov/