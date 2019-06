Nová posila do stredu poľa pre reprezentačného trénera Pavla Hapala? Čoskoro by sa ním mohol stať holandský záložník Slovana Bratislava Joeri de Kamps. V magazíne „belasých“ to prezradil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.

