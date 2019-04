Väčšina Slovákov nie je spokojná so svojím zárobkom a do ideálneho platu im chýba sto a viac eur. Vyplynulo to z prieskumu Poštovej banky.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/507517-slovaci-nie-su-spokojni-s-platom-najviac-by-chceli-v-bratislave/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss