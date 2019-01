Slováci by sa dokázali zaobísť bez používania jedno- a dvojcentových mincí. Vyhovovalo by to aj maloobchodu či Národnej banke Slovenska (NBS).

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500307-slovaci-nechcu-najmensie-mince-nakup-by-zakruhlovali-na-patcentovky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss