Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v nedeľnom prípravnom stretnutí s českými rovesníkmi 1:2. Na neutrálnej pôde v rakúskom Zell am See inkasovali od Jana Matouška a Ondřeja Šašinku, za zverencov Adriana Guľu znížil v 75. minúte Milan Kvocera.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/400729/slovaci-do-21-rokov-podlahli-v-priprave-rovesnikom-z-ceska/