Slepý vodič zajazdil na trati Top Gear čas v TOP 10

Zrak je najdôležitejší zmysel ktorý máme. Väčšinu povolaní na svete bez zraku nemožno robiť. A rovnako tak väčšinu zábavy. Z času na čas sa však vynorí niekto, kto naše vžité predstavy o tom, čo slepí určite nemôžu a nedokážu doslova zbúra. Tu je ďalší príklad. Už len spojenie slepý vodič je dosť šialené. A keď čítate, že tento macher by väčšinu z nás v aute predbehol, znie to doslova a do písmena neuveriteľne. Tak sa na to pozrime. Ako sa to podarilo a prečo vôbec?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/slepy-vodic-zajazdil-na-trati-top-gear-cas-v-top-10/15682