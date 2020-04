Počas minulého týždňa oslavoval sté výročie Ruch Chorzow. Bez ohľadu na to, že pre ekonomické problémy sa potopil až do štvrtej ligy, je to jeden z najslávnejších poľských klubov. Ak by bola situácia normálna, storočnica by sa oslavovala v pompéznom štýle.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/444227/slavny-polsky-klub-ruch-chorzow-oslavuje-storocnicu-za-najlepsieho-trenera-v-historii-vybrali-michala-vicana