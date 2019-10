Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals povolal do prvého tímu slovenského obrancu Martina Fehérváryho. Spolu so slovenským obrancom prichádza do Washingtonu aj útočník Travis Boyd. Informovala o tom oficiálna stránka NHL.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/417769/skvela-sprava-zo-zamoria-martin-fehervary-sa-vracia-do-prveho-timu-washington-capitals