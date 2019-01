Sériový elektromobil Honda prinesú na autosalón Ženeva 2019

Honda plne elektrifikovaný malý automobil Urban EV prvýkrát predstavila ešte v roku 2017. To bol však len koncept. Sériový elektromobil Honda má prísť tento rok na ženevský autosalón. Minulý rok sme informovali, že ešte v roku 2018 príde produkčná verzia. Prvé objednávky aj prví zákazníci ju už mali dostať vlani. Ako to pri rôznych konceptoch a projektoch býva, meškanie je na mieste a nie je to ani nič výnimočné.



