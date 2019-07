Realizácii všetkých IT projektov by malo predchádzať verejné pripomienkovanie. Myslí si to predseda Najvyššieho kontrolného úradu.

