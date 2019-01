Devätnásťročný syn bývalého nemeckého pretekára Formuly 1 Michaela Schumachera vstúpil do akadémie Ferrari. Mick bude v sezóne 2019 premiérovo pôsobiť vo Formule 2 v tíme Prema Racing, no mal by si vyskúšať aj monopost F1, lebo sa údajne zúčastní aj na testoch mladých jazdcov po veľkých cenách v Bahrajne a v Španielsku.

