Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie Samuel Mráz minulý týždeň zmenil pôsobisko. Z talianskeho Empoli odišiel na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny do dánskeho klubu Bröndby IF. Mráz očakáva, že na severe Európy nadobudne znovu zápasovú prax, ktorú si v minulom ročníku príliš neužil.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/411115/samuel-mraz-v-empoli-to-vyzeralo-znovu-na-lavicku/