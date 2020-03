Pokiaľ by pre šírenie koronavírusu nemohlo Švajčiarsko hostiť tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji, turnaj by dokázali presunúť do Ruska. Podľa prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Reného Fasela malo vedenie svetového hokeja dostať ponuku z ruskej strany, ktorá by vedela zorganizovať turnaj v Soči.

