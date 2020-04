Sú to výborní kamaráti, no roky proti sebe nastupovali v zápasoch Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Kým Iľja Sorokin hájil bránku CSKA Moskva, Igor Šesťorkin sa proti nemu snažil vytiahnuť v bránkovisku SKA Petrohrad. Rivalita z Ruska sa však presúva za veľkú mláku do najväčšieho mesta USA.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/443273/ruska-rivalita-v-srdci-ameriky-new-york-a-nhl-sa-chystaju-ovladnut-brankarske-esa-z-khl