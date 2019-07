Revolúcia v elektromobiloch? Auto vyrába elektrinu samo. Za hodinu 12 km

Holandský projekt Lightyear One chce ukázať, ako by mohla vyzerať budúcnosť elektromobility. Start-up projekt ohlásil vývoj sériového solárneho automobilu, ktorý vyrába elektrinu sám už pred dvomi rokmi. Pričom sľúbili, že do dvoch rokov sa predvedú sériovým autom. Holanďania sľuby splnili. Auto postavili nepochybne krásne. Niektorí sú z neho nadšení viac než z dizajnu Tesly. Kontroverzným na aute je však iná vec. Samodobíjanie je skvelý nápad, no efektivita, či presnejšie účinnosť sú… No veď čítajte ďalej.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/revolucia-v-elektromobiloch-auto-vyraba-elektrinu-samo-za-hodinu-12-km/16284