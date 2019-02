Rekonštrukcia štadióna v Liptovskom Mikuláši – mejkap za milióny eur

Hokejisti Liptovského Mikuláša odohrali v tejto sezóne 49 zápasov. No až v prvý februárový deň si budú môcť povedať, že sa predstavia pred svojím publikom. „Doma“ pritom odohrali 22 duelov. Dve desiatky v Spišskej Novej Vsi, dvakrát vycestovali ako domáci tím do Žiliny. Všetko spôsobila rekonštrukcia tamojšieho zimného štadióna, ktorá stála dodnes takmer 3 milióny eur. To však ešte nie je všetko.

