Obmedzenia budú trvať predbežne do 5. apríla. Posledné medzinárodné vlaky a autobusy zo susedného Česka do väčšiny krajín pôjdu v piatok 13. marca tak, aby sa ešte pred polnocou vrátili späť do ČR.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/regiojet-prerusuje-premavku-medzinaro/452039-clanok.html