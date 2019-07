Red Bull má rekord za najrýchlejší Pit Stop vo Formule 1!

Formula 1 zažila tento rok ťažké obdobie. Prvá štvrtina sezóny bola doslova katastrofa. Žiadna akcia na trati a totálna dominancia Mercedesu. Celé to zaklincovala Veľká cena Francúzska. Kto pri nej nezaspal, alebo nevypol telku má môj obdiv. Po tejto katastrofe si samozrejme každý začal kopať do Formule 1, že to je katastrofa. Aj ja som som už dávno prestal byť fanúšikom číslo 1. Sledovať každý tréning, kvalifikáciu a preteky naživo. No od VC Rakúsko doslova neverím vlastným očiam. Fantastické súboje ponúkli už tri Veľké ceny po sebe. Uplynulá VC Nemecka nebola svedkom nielen zrejme najlepších pretekov hybridnej éry, ale opäť sa prekonal aj rekord za najrýchlejší Pit Stop.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/red-bull-ziskal-rekord-za-najrychlejsi-pit-stop-vo-formule-1/16365