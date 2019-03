Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili do kvalifikácie o postup na ME 2020 víťazne. Vo štvrtkovom zápase triumfovali na trnavskom Štadióne Antona Malatinského nad Maďarmi 2:0 a v E-skupine si pripísali do tabuľky prvé tri body.

