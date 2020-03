Futbalový klub RB Lipsko zrejme príde o svojho elitného obrancu Dayota Upamecana, ktorý pomýšľa na prestup. Bundesligový tím si zaňho už vyhliadol aj posilu do defenzívy. Podľa magazínu France Football by nástupcom Upamecana mohol byť Malang Sarr z OGC Nice. Reprezentantovi Francúzska do 21 rokov vyprší platnosť kontraktu v lete 2021.

