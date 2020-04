Toyota RAV4 sa nedávno dostala do automobilovej siene slávy. Je to ďalší super úspešný projekt najväčšej automobilky sveta a prekonal osemciferný predaj. Už dávno predtým to bolo najpredávanejšie SUV sveta, no a od marca 2020 typ RAV4 pokoril ďalšiu úžasnú hranicu 10 miliónov. Postaralo sa o to päť generácií vozidla vyrábaného od roku 1994.





