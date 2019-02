Range Rover Sport HST ponúkne radový šesťvalec

Hurá, máme tu ďalší radový šesťvalec. Od módy, kedy výrobcovia upúšťali od radovej konštrukcie aj z dôvodu zástavby šesťvalcov do menších modelov tu je zas opačný trend. Do malých áut už väčšinou nič viac ako 4 valce výrobcovia nepretlačia. Prečo teda nepriniesť späť na trh niečo, čo tu bolo a fungovalo, keď je na to dosť miesta? Range Rover Sport HST tak prináša po dlhej dekáde radový šesťvalec od JLR. V minulosti totiž Jaguar radové šesťvalce bežne ponúkal, podobne ako pre BMW bol radový 6-valec pre britskú športovú značku typický.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/range-rover-sport-hst-ponukne-radovy-sestvalec/15704