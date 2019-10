Veľkú ranu dostali organizátori chystanej krasokorčuliarskej exhibície Fire on Ice v Ostrave a Bratislave. Pôvodným zámerom podujatia bola oficiálna rozlúčka Jozefa Sabovčíka s exhibičnými vystúpeniami, no 55-ročný bratislavský rodák kvôli zdravotným problémom nemôže pricestovať z USA do Európy.

