Prvá elektrická Mazda MX-30 sa pripomína. Poznáme už aj cenu v SR

Tak už aj Mazda vstúpila do klubu značiek s elektromobilom v portfóliu. Aj keď táto automobilka išla väčšinou sama proti prúdu, teraz sa zviezla s prúdom, no aj tak to spravila trochu inak. Prvá elektrická Mazda je crossover, ktorý bude určený hlavne do mesta a nebude sa predbiehať s ostatnými výrobca o najdlhší dojazd. Mazda tvrdí, že 200 km má stačiť a hotovo. Poznáme už aj koľko bude stáť na Slovensku.



