Nádherné luxusné športové kupé Lexus LC ukázal, že má veľký potenciál. Špičkové jazdné vlastnosti dopĺňa množstvo asistentov a auto je po chuti aj bežným vodičom. No čo v portfóliu Lexusu chýba, je ostrá športová verzia LC F. Moe Durand, senior manažér pre medzinárodnú strategickú komunikáciu Lexusu, prezradil, že pre model LC chystajú niečo veľké. Vraj by to malo prísť ešte tento rok. Znamená to, že sa môžeme tešiť na Lexus LC F?



