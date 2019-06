Hádzanárky Slovenska nepostúpili na tohtoročný svetový šampionát do Japonska, so Švédkami prehrali oba barážové zápasy. To, pochopiteľne, pre odborníkov prekvapenie nie je, Švédky, šieste z decembrového európskeho šampionátu, tvoria kvalitné družstvo.

