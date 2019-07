Slovensko patrí medzi štáty, ktoré neuznali nezávislosť Kosova. V mojom rodnom Srbsku je to veľmi citlivá téma, ku ktorej je ťažké vyjadriť sa. Kosovo vždy patrilo pod našu republiku a nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak. Veľa Srbov tam v posledných rokoch prežilo ťažké traumy.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/406123/priama-rec-nenada-milosevica-proti-kosovskemu-timu-by-som-nenastupil/